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Президент Украины призывает дать остыть эмоциям в дипломатической перепалке с Варшавой
Что произошло между Украиной и Польшей

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Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал конфликт с Польшей, которая помогает Украине в борьбе с Россией. Зеленский сказал, что не хочет, чтобы этот конфликт испортил отношения между украинцами и поляками. Он считает, что нужно успокоиться и найти дипломатическое решение.

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Причина конфликта - высказывание одного из сотрудников польского президента, который сказал, что Польша недооценивает помощь, оказываемую Украине. В ответ на это, украинское Министерство иностранных дел вызвало польского посла, а Польша в ответ вызвала украинского посла.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал действия украинского МИД, сказав, что они неправильные, учитывая, что Польша оказывает значительную помощь Украине, но всегда ставит свои интересы на первое место.

Замглавы польского МИД Яблонский пытался смягчить риторику, заявив, что украинские власти проявили эмоции из-за нападения на их страну, но они не должны нападать на своих союзников.

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Китя.
22:40
13900к тоже горячий но он монолитный кристалл и в центре. его проще охладить. а 7950X3D чиплет и ядра разбросаны по углам а в центре хрен и за этого его сложно охладить и сами кристалы малюсенькие вот...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
RadeoForce
22:37
такое же читал про 5800х3д (не веришь? Проверь комменты и обзоры первых месяцев после его выхода). Итог - не так страшен оказался чёрт, как его малевали.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
22:37
13900К греется намного сильнее.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Лев корл
22:37
Не только символом Каховскую ГЭС уничтожили в реале вон Думаю другиме советские сооружения в очереди на уничтожение
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Лев корл
22:35
По - любому крюк СС повесят заместо герба Ну ничего Ненадолго Зелю лично погонят снимать в каске И всю его бандерложью свору заодно)))
С монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали герб СССР
Китя.
22:35
Если бы еще знал как греются 7950X3D то просто офигел там не каждая вода с ним справится. шашлык жарить можно.
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vl
22:34
странно, отдельно сиропы продаются, вода тоже, а вместе- нет, у нынешних "лимонадов" названия ещё советские, а состав - сплошная химия.
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Winssy
22:33
Влом прогнать что ли? Мне интересно что там на 7900хтх в 1440р. Выше запостил в витртуальном 4к.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Олег Власов
22:32
А что ,типа они не сами,где у этих людей мозги? Это вообще какая-то нелепая отмазка-мошенники сидят в военкоматах надо их поджигать-что за бред.Скорее похоже на проплаченные акты терроризма.
20 попыток поджогов военкоматов в России произошла за последние дни по указке украинских мошенников
Rbw0205 Против
22:29
Зачем портрет гнида Великого человека....
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
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