Что произошло между Украиной и Польшей

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал конфликт с Польшей, которая помогает Украине в борьбе с Россией. Зеленский сказал, что не хочет, чтобы этот конфликт испортил отношения между украинцами и поляками. Он считает, что нужно успокоиться и найти дипломатическое решение.

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Причина конфликта - высказывание одного из сотрудников польского президента, который сказал, что Польша недооценивает помощь, оказываемую Украине. В ответ на это, украинское Министерство иностранных дел вызвало польского посла, а Польша в ответ вызвала украинского посла.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал действия украинского МИД, сказав, что они неправильные, учитывая, что Польша оказывает значительную помощь Украине, но всегда ставит свои интересы на первое место.

Замглавы польского МИД Яблонский пытался смягчить риторику, заявив, что украинские власти проявили эмоции из-за нападения на их страну, но они не должны нападать на своих союзников.