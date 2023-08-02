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Директор департамента МИД РФ: Украина остается де-юре членом СНГ
Возможно ли продолжение членства Украины в СНГ, несмотря на военную операцию РФ на её территории

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В течение полтора года продолжается специальная военная операция Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины, однако, несмотря на это, Украина до сих пор формально остается в составе Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление было сделано директором первого департамента стран СНГ Министерства Иностранных Дел России Микаэлом Агасандяном в интервью агентству РИА Новости.

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По словам высокопоставленного дипломата, Украина активно участвует в более чем 150 международных договорах, которые были подписаны в рамках Содружества Независимых Государств. Эти договоры и соглашения продолжают действовать в настоящее время, подчеркивая, что Украина де-юре остается частью этой межгосударственной организации.

Микаэл Агасандян отметил, что киевским режимом были денонсированы около 80 международных соглашений, однако еще примерно 150 документов по-прежнему остаются в силе. Эти соглашения, прежде всего, касаются вопросов гуманитарного и экономического характера и продолжают регулировать взаимодействие Украины со странами СНГ.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о выходе страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства с Россией и Белоруссией. Это решение добавило новую ноту напряженности в отношениях между Украиной и другими странами СНГ.

Наряду с Украиной, директор департамента МИД РФ обратил внимание и на характер взаимоотношений Молдавии с Содружеством Независимых Государств. Он подчеркнул, что в настоящее время прозападное правительство Молдавии активно пытается нарушить существующие связи страны с Россией. Молдавия постепенно отказывается от выполнения ряда соглашений, которые были заключены в прошлом в рамках СНГ. При этом интересно отметить, что большинство жителей страны выступают против разрыва существующих связей с Содружеством и Россией, однако молдавские власти, кажется, уверенно следуют за директивами Запада, не прислушиваясь к мнению своих сограждан.



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