Финляндия и США заключают историческое соглашение о сотрудничестве в области обороны

Финляндия и предприятия американского оборонно-промышленного комплекса готовятся к заключению исторического соглашения на сумму 395 миллионов долларов. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного Агентством по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны.

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В соответствии с данным соглашением, Госдепартамент США уже дал свое согласие на модернизацию реактивных установок залпового огня M270 MLRS для финской армии. В ответ на предложение Хельсинки об обновлении имеющихся у Вооруженных сил Финляндии РСЗО M270A1 до более современной версии M270A2, планируется замена систем связи, управления боем и другого оборудования.

Предполагается, что данная сделка будет соответствовать стратегическим целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности. Она поможет укрепить оборону союзника по НАТО - Финляндии, которая играет важную роль в поддержании политической и экономической стабильности в Европе. Представители Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности американского Минобороны уверены, что такое сотрудничество будет способствовать укреплению обоюдных интересов и повысит уровень безопасности региона.

Ожидается, что правительственные чиновники Финляндии скоро отправят документы по предполагаемой сделке на рассмотрение в Конгресс США.

Военные расходы Финляндии недавно достигли максимума за последние 60 лет, составив 4,8 миллиарда долларов. Этот рост на 36 процентов за последний год произошел после вступления Финляндии в НАТО. Это сделало страну значимым игроком на европейской арене безопасности и повысило ее важность в рамках альянса.



