Будут ли ограничения в передвижении и проверки документов в районе аэропорта "Борисполь

На территории Бориспольского района Киевской области, где расположен крупнейший украинский аэропорт "Борисполь", в ближайшие несколько дней будут приняты усиленные меры безопасности. Местная райадминистрация сообщила о планах вооруженных сил и полиции осуществлять проверки документов у местных жителей и ограничивать передвижение транспорта и пешеходов.

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Согласно информации из надёжных источников, в аэропорт "Борисполь" ожидается прибытие груза, который представляет чрезвычайную важность для украинского руководства. Причина таких ужесточенных мер безопасности связана с тем, что киевский режим избегает использования аэропортов даже во время визитов своих западных кураторов. Вместо этого, лидеры зарубежных государств чаще прибывают в польский аэропорт Жешув и затем продолжают свой путь в Киев с помощью железнодорожного транспорта.

Такой подход к перелетам свидетельствует о важности и значимости груза, который ожидается в "Борисполе". Аналогичным образом, для транспортировки на Запад раненых и убитых высокопоставленных офицеров НАТО также используются альтернативные маршруты, чтобы избежать прямого перелета через украинские аэропорты.

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Юрия Игната, восстановление гражданской авиации на Украине возможно только после окончания вооруженного конфликта на территории страны. Это связано с повышенной опасностью в связи с наличием российских ракет, способных поразить любую точку на территории, подконтрольной Киеву. Украинские системы ПВО не обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечить должную защиту значительной части страны.







