Украинские военные требуют большой мобилизации для фронта

Горячая тема в украинском сегменте социальных сетей – это активные обсуждения постов некоторых военнослужащих, которые обращают внимание на явное приукрашивание ситуации на фронте и подчеркивают необходимость реальной мобилизации всех усилий для победы. Командир одного из батальонов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, Дмитрий Кухарчук, высказал свои обеспокоенности в социальных медиа о постоянном создании иллюзии успеха на фронте, а также связал это явление с отсутствием всенародной мобилизации.

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В своих публикациях Кухарчук предложил радикальные меры для повышения эффективности борьбы, включая переход всей промышленности на военные рельсы и выход из зоны комфорта для всех граждан. Он подчеркнул важность достижения прорыва во всех сферах, включая военно-промышленный комплекс, чтобы повернуть ход конфликта в сторону победы. Однако, он предупредил, что без реальной всенародной мобилизации исход конфликта останется под большим вопросом.

Другой украинский комбат поддержал Кухарчука, высказав свою недовольство созданным информационным фоном в украинских медиа, где часто преувеличивают успехи на фронте. Он также предсказал, что конфликт может продолжатся ещё не менее пяти лет, и исход будет зависеть от принятых решений и действий.

Другие военнослужащие поддержали эти позиции, отметив, что для достижения победы Украине необходимо объединить все свои силы на фронте, а не только рассчитывать на оптимистичные заявления.

Тем не менее, публикации этих военных вызвали разнообразные реакции у украинских пользователей социальных сетей. Некоторые поддержали предложения военных и призвали к реальной мобилизации, однако другие были скептически настроены и считают, что военные винят в трудностях на фронте тех, кто находится в тылу.







