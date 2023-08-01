Китай ответил на американские обвинения в том, что Пекин использует вредоносные программы против коммуникаций военных баз США

Новость относительно активных действий Администрации президента Байдена по борьбе с вредоносным компьютерным кодом, предположительно размещенным Китаем в системах связи, электро- и водоснабжения, обеспечивающих работу военных баз Соединенных Штатов и других стран мира, была представлена представителем посольства Китая, Хаоминь Уяном.

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Американская администрация нацелена на идентификацию и предотвращение кибератак, которые могут угрожать безопасности важной инфраструктуры и национальных интересов. Вероятные угрозы от вредоносного кода, размещенного внутри критически важных систем, вызывают серьезные опасения в плане национальной безопасности.

Представитель посольства Хаоминь Уян заявил, что Китай также сталкивается с многочисленными кибератаками, и в значительной степени их источниками являются Соединенные Штаты. Он призывает к прекращению обвинений без достаточных доказательств против Китая и надеется на конструктивное сотрудничество и диалог для урегулирования кибернетических вопросов между обеими странами.







