Переговоры США и Украины по безопасности начались

На текущей неделе Государственный департамент США подтвердил начало переговоров с украинским правительством, которые будут проведены в онлайн-формате. Представитель Госдепа, Мэттью Миллер, отметил, что эти переговоры касаются гарантий безопасности. Однако, подробности, включая возможность использования "израильской" модели безопасности для Украины, не были раскрыты.

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Американскую делегацию возглавит Карен Донфрид, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Пока еще нет информации о возможных результатов этих переговоров, и Миллер отметил, что не желает комментировать их до начала. Стороны будут обсуждать вопросы оборонных обязательств.

Ранее, Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, сообщил, что переговоры с США касательно гарантий безопасности для страны начнутся на текущей неделе и будут действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО. Он подчеркнул важность надежных гарантий безопасности в переходный период, пока конфликт продолжается и страна не является частью Альянса.

Представитель Кремля, Дмитрий Песков, отметил, что Россия будет следить за переговорами между США и Украиной относительно гарантий безопасности для Киева. Он выразил опасение, что такие гарантии могут противоречить принципу неделимости безопасности в Европе и нанести ущерб России.