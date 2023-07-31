В Киеве объявили о заключении новой зерновой сделки

Киевские власти объявили о намерении использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для экспорта украинского зерна. Информацию об этом предоставил министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, ссылаясь на данные пресс-службы ведомства. По словам министра, соответствующая сделка между странами уже была заключена.

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"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

На данный момент специалисты из Украины работают над разработкой наиболее эффективных маршрутов, которые позволят максимально воспользоваться этой новой возможностью экспорта украинской продукции.

Важно отметить, что ранее была заморожена зерновая сделка, которая предусматривала вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море. Такое решение было вызвано отказом России продлить договоренности, поскольку ее интересы не были учтены. Однако, из Кремля поступило сообщение о возможности возвращения к соглашению, если будут соблюдены интересы России.

Согласно оценкам, основанным на данных ООН и официальной статистике Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев уже экспортировал около 50 млн тонн зерна на общую сумму почти $10 млрд. Отказ от сделки с Россией может повлечь потерю до $500 млн каждый месяц для украинской экономики.