Политолог предсказал отказ Запада от помощи Украине

В свете неудач Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в специальной военной операции, возникают опасения о возможном сокращении помощи со стороны Западных стран. Этот вывод сделал известный политолог Константин Бобров, подчеркивая, что такое развитие событий может привести к уменьшению уровня поддержки со стороны международных партнеров Украины. Он считает, что эти страны будут стараться оттягивать момент предоставления реальной помощи, которую они уже обещали.

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В долгосрочной перспективе, при возможном ухудшении обстановки для Киева на военном поле, возможен критический момент, когда Запад откажется от поддержки самовольно действующей страны, предостерегает Бобров.

Он также отмечает, что попытки Украины атаковать Москву с помощью беспилотников не приносят должных результатов. Эти действия могли бы иметь значимый военный и психологический эффект, если бы система противовоздушной обороны Москвы не была бы адаптирована к современным реалиям.

По мнению Боброва, финансовая помощь Запада в большой степени тратится на разбивание очередных дронов и представление этого как "сокрушительного удара для Кремля". Это, в свою очередь, подрывает доверие к украинскому руководству и вызывает вопросы о целесообразности таких затрат.

Помимо этого, недавние данные указывают на то, что внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в государственный бюджет Украины. Отдельные страны Европейского союза предоставили Украине значительную сумму помощи в размере $11,43 миллиарда. Доля общего объема государственного и гарантированного долга Украины уже превысила 78,5% от ВВП.



