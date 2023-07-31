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Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
ЧВК «Вагнер»: Нет набора бойцов на данный момент

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ЧВК «Вагнер» на данный момент не проводит набор бойцов, подтверждает связанный с частной военной компанией предприниматель Евгений Пригожин. Эту информацию сообщил Telegram-канал Grey Zone, ссылаясь на слова самого Пригожина.

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Пригожин также отметил, что компания пока не испытывает нехватки личного состава и, следовательно, планов на проведение нового набора не имеет.

Одновременно бизнесмен подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» продолжит свою оперативную деятельность в Африке, а также продолжит обучение в своих подготовительных центрах, которые находятся на территории Белоруссии. При этом компания в настоящее время определяет свои дальнейшие задачи.

Учитывая продолжительный период активности, значительная часть бойцов была временно уволена в отпуск.

Ранее стало известно о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали тренировать военнослужащих из состава территориальных войск Белоруссии. Такие совместные учения проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Минобороны Белоруссии также сообщили о планировании совместной работы с ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.

Во время тренировок с инструкторами из ЧВК «Вагнер» белорусские военные уделяют особое внимание боям в современных условиях, активной обороне и аспектам обеспечения выживания.

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