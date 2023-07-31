Закон не имеет обратной силы. Те, кто зарегистрировался ранее, сохраняют свой доступ. Эта норма касается только тех интернет-ресурсов, где есть регистрация пользователей — пояснил СМИ глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, это касается в том числе сервиса Госуслуги

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который вносит значительные изменения в процесс регистрации на российских сайтах. С 1 декабря 2023 года гражданам будет запрещено использовать иностранные электронные адреса для регистрации на отечественных онлайн-платформах. Это решение направлено на укрепление информационной безопасности страны и защиту персональных данных пользователей.

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Новый закон предоставит несколько вариантов регистрации: пользователи смогут использовать номера телефонов, портал госуслуг, единую биометрическую систему или электронные адреса, зарегистрированные в российских сервисах. Также останется возможность использовать идентификаторы на российских ресурсах.

Столкнувшийся с критикой, новый закон затронет лишь те сайты, которые требуют регистрации и аутентификации пользователей. При этом, использование аккаунтов, зарегистрированных через иностранные сервисы, включая Google и Apple ID, будет недопустимо.

В заявлении зампреда комитета Госдумы по информполитике, Антона Горелкина, отмечается, что данная мера способствует защите персональных данных, а также позволит перейти на использование отечественных мессенджеров. Он предложил ввести штрафы за использование иностранных средств коммуникации при оказании госуслуг, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет информационного пространства страны.