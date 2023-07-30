Госдума рассматривает новые меры для защиты Москвы от беспилотников после нападения на 'Москва-Сити'

Госдума стремится защитить горожан от беспилотников. После ночного нападения украинских дронов на башни 'Москва-Сити', Вице-спикер Госдумы, Владислав Даванков, выступил с оригинальными идеями для повышения безопасности горожан.

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В своем Telegram-канале он поддержал идею опережающего противодействия таким атакам, предлагая усилить контроль над беспилотными летательными аппаратами. Его предложения включают отправку СМС-уведомлений жителям о приближающихся дронах и распространение рекомендаций, как поступить при атаке.

Парламентарий также призывает рассмотреть возможность переоборудования половины дорожных и уличных камер, а также двух третей камер МКАД для наблюдения за небесами. Эти меры будут дополнительным гарантом безопасности в столице.

Все предложения Владислава Даванкова будут подвергнуты обсуждению с комитетом Госдумы по обороне. Минобороны РФ уже ранее заявило о предотвращении попытки удара по Москве тремя дронами ВСУ, однако, Даванков настаивает на активном обеспечении безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.