Министерство обороны Казахстана опровергает слухи о поставках военной техники России через страну

Министерство обороны Республики Казахстан (РК) решительно опровергло информацию, которая распространилась в социальных сетях о возможных поставках России военной техники через территорию Казахстана. В пресс-службе казахстанского оборонного ведомства уточнили, что данная информация является чистой дезинформацией.

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Министерство подчеркнуло, что никакая военная техника, о которой говорится, не принадлежит Казахстану и является собственностью третьей страны. Согласно международным соглашениям, эта техника была временно направлена в Россию транзитом через территорию Казахстана для проведения планового ремонта.

Также стоит напомнить, что в прошлом уже возникали подобные спекуляции о перемещении военной техники через Казахстан. Все эти утверждения были опровергнуты официальными источниками и признаны информационным вбросом. Министерство информации республики тогда решительно пресекло распространение ложной информации.

Минобороны РК настоятельно призвало граждан быть бдительными и не распространять не проверенную информацию в социальных сетях. Они подчеркнули, что доверять следует только официальным источникам, чтобы избежать распространения ложной информации и сохранить стабильность в обществе.

На данный момент отсутствуют данные о том, для какой страны предназначалась данная военная техника.