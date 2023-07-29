Африканские страны благодарны за зерно, но стремятся к возобновлению зерновой сделки с Россией

Глава Южноафриканского государства, президент Сирил Рамафоса, выразил благодарность Москве за бесплатное зерно, предоставленное беднейшим странам Африки. Однако на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге Рамафоса подчеркнул, что их цель - не получение подарков, а возобновление зерновой сделки. Он призвал Россию открыть Черное море для беспрепятственного товарооборота, чтобы улучшить доступ африканских стран к мировым рынкам.

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В своем выступлении президент ЮАР также отметил, что предложенный государствами Африки план урегулирования ситуации на Украине следует рассматривать как дополнение к мирным инициативам других стран. Ранее глава РФ, Владимир Путин, объяснил, что Москва вышла из зерновой сделки из-за несоблюдения условий со стороны Запада, но обещал отправить в Африку до 50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы.

Хотя африканские страны получат зерно независимо от реанимации Черноморской инициативы, позиция Рамафосы остается неоднозначной: он стремится решить продовольственную проблему Африки, но также настаивает на возобновлении неработающей зерновой сделки. Его позиция кажется странной, учитывая, что в документах Черноморской инициативы не упоминается Африка, и лишь небольшая часть зерновых из Украины экспортировалась в африканские страны. Большая часть поставок шла в Европу и Турцию.