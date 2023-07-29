Запорожская АЭС: Факты о заявлениях МАГАТЭ и украинских властей по поводу возможной угрозы и взрывов

В июле 2023 года, глава Госатомрегулирования Украины, Олег Кориков, заявил, что представители МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) зафиксировали взрывы в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Кориков также сообщил, что на территории ЗАЭС были обнаружены мины, ссылаясь на членов миссии международной организации, находившихся непосредственно на станции.

Ранее, в отчете МАГАТЭ, глава агентства Рафаэль Гросси также упомянул о противопехотных минах, которые были обнаружены на внешнем контуре ЗАЭС. Однако он подчеркнул, что внутри станции опасных предметов не обнаружено.

Украинская сторона была критически настроена относительно возможной угрозы со стороны России в отношении ЗАЭС. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС, ссылаясь на ГУР (Главное управление разведки) Украины.

Впоследствии украинские власти опровергли свои же заявления о возможной угрозе и сообщили, что опасности взрыва на ЗАЭС нет.







