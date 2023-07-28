Бывший генеральный директор ГП «Антонов» Сергей Бычков передан в суд по делу о разрушении самолета «Мрия»

На Украине органы прокуратуры передали в суд уголовное дело бывшего генерального директора ГП «Антонов» Сергея Бычкова. Сообщается об этом украинскими СМИ со ссылкой на источники в судебной системе Украины.

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По данным прокуратуры, Сергея Бычкова обвиняют в уничтожении самолета «Мрия» из-за якобы проявленной им преступной халатности в начале спецоперации Вооруженных Сил РФ. Он являлся генеральным директором ГП «Антонов», и его считают виновным в несвоевременном вывозе АН-225 с аэродрома в Гостомеле под Киевом. В результате этого промедления самолет был уничтожен, и украинское государство понесло ущерб в размере почти 8,5 млрд гривен. Бычков был арестован украинскими спецслужбами весной 2023 года.

Интересно отметить, что ранее Сергей Бычков предлагал восстановить самолет «Мрия», однако украинским властям, кажется, предпочтительнее был вариант привлечения бывшего топ-менеджера к уголовной ответственности за халатность, что привело к потере этого уникального воздушного судна.

АН-225 «Мрия» был признан самым большим транспортным воздушным судном в мире. Он был спроектирован и построен в единственном экземпляре еще в период Советского Союза в 1984-1985 годах. После распада СССР, "Мрия" остался на территории Украины. На момент начала спецоперации 24 февраля 2022 года, самолет находился на аэродроме Гостомеле, а уже 27 февраля украинские власти объявили, что самолет был уничтожен в результате боевых действий.