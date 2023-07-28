В Гданьске начата постройка нового корабля разведки проекта 107 Delfin для Польши

27 июля в Гданьске началась постройка первого корабля проекта 107 Delfin, предназначенного для радиолокационной и радиотехнической разведки. Этот проект стал результатом контракта, заключенного в ноябре 2022 года, между шведской компанией Saab и польской Remontowa Shipbuilding S.A. В ходе реализации программы планируется заменить два устаревших корабля проекта 863 – ORP Nawigator (бн 262) и ORP Hydrograf (263), которые были спущены на воду в 1975 и 1976 годах и теперь выходят из эксплуатации.

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Характеристики новых польских кораблей пока не разглашаются, однако известно, что они будут основаны на шведском проекте Artemis. Суда данного типа, имеющие водоизмещение около 2300 тонн, длину 74 м, ширину 14 м и осадку 3,8 м, приводятся в движение азимутальными гребными винтами и оборудованы двумя носовыми подруливающими устройствами для удобного маневрирования и удержания позиции в море.

Новые корабли играют стратегически важную роль в обеспечении разведки района Крулевца, известного как Калининград, с моря, а также в отслеживании маневров российских судов на Балтийском море и в других водах. Благодаря их значительному водоизмещению они способны совершать продолжительные разведывательные миссии, включая походы в Финский залив и Баренцево море.

Издание Defence24 сообщает, что новые корабли будут названы в честь двух польских криптологов – Ежи Ружицки и Хенрика Зигальского, которые принимали активное участие в взломе немецких шифров, включая применение известной системы шифрования Enigma.







