Ремонтно-эвакуационная машина в степях Украины погибла в неравном бою

В результате продолжающегося контрнаступления, украинские вооруженные силы (ВСУ) понесли потерю в виде бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88A2 HERCULES. Эти машины, предполагаемо были подаренными Киеву со стороны Вашингтона в этом году, стали объектом внимания после опубликованного видео, снятого 21 июля, демонстрирующего уничтоженное техническое средство на поле боя. Конкретные обстоятельства и точное место потери остаются неизвестными.

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Эксперты выдвинули гипотезу, что украинская армия решила задействовать M88A2 HERCULES еще до получения американских танков Abrams, с которыми они должны были взаимодействовать. Однако такой шаг привел к потере машины в ходе неудачной атаки со стороны 116-й механизированной бригады ВСУ.

Потеря таких редких бронированных ремонтно-эвакуационных машин представляет собой значительный вызов для украинских вооруженных сил. Эти машины необходимы для эвакуации поврежденной техники с поля боя, и дефицит их на фоне увеличивающихся потерь бронетехники может негативно сказаться на боеготовности и оперативности ВСУ.

Специалисты отмечают, что украинской армии теперь может потребоваться дополнительное оборудование для обслуживания и поддержки танков Abrams, так как для выполнения некоторых операций требуется две M88A2 HERCULES. Это может привести к необходимости комплектовать инженерную технику, которая была утеряна в боевых действиях.

Очевидно, что украинским ВСУ необходима оперативная поддержка и поставка бронированных ремонтно-эвакуационных машин, чтобы эффективно справляться с вызовами на поле боя и минимизировать потери техники.







