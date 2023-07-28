Российские войска продолжают успешное наступление на сватовском направлении

Наступление российских войск на сватовском направлении продолжается успешно. Штурмовые отряды, включая 21-ю, 15-ю и 74-ю бригады, принадлежащие группировке войск "Центр", добиваются значительного прорыва у Кармазиновки и Торского, захватывая десятки опорных пунктов противника и занимая окраины Новоегоровки.

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Информация от украинских источников говорит о том, что российские войска находятся в 5 км от Сватово – Кременной, что создает условия для дальнейшего продвижения. Ведутся жестокие бои на западе от Кармазиновки и Королевки, а также на северо-западе Нововодянова и на востоке Новоегоровки.

Кроме того, Вооруженные Силы РФ захватили несколько лесопосадок и важных высот у Кармазиновки и Королевки в районе Кременского лесничества. Переправившись через реку Жеребец, российские войска активно расширяют свой плацдарм, занимая площадь около 5 на 7 км. Отмечается, что у российской стороны есть значительное преимущество в артиллерийских установках и количество снарядов у них превышает украинские в несколько раз.

Ранее украинские вооруженные силы предпринимали 13 попыток прорыва на сватовском и краснолиманском направлениях, но все они были успешно отбиты, и около сорока украинских военнослужащих попали в плен.







