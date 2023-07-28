Инновационный прорыв: Diamond Aircraft представляет первый полностью электрический самолет eDA40

20 июля 2023 года австрийская компания Diamond Aircraft проделала важный шаг в развитии авиации, успешно выполнив первый полет своего новаторского самолета eDA40, оснащенного электрическим двигателем. Этот знаковый момент стал результатом нескольких лет активных разработок и исследований в области перехода авиации на более экологически чистые технологии.

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Согласно сообщению на сайте компании, eDA40 показал впечатляющие результаты во время своего первого полета, превзойдя все ожидания. Представители компании также отмечают, что этот самолет станет первым в своем классе, получившим сертификацию как в Европе, так и в США.

Впечатляющие характеристики eDA40 обусловлены использованием двигателя ENGINeUS 100 от французской компании Safran с максимальной взлетной мощностью 130 кВт и аккумуляторного модуля от Electric Power Systems (EPS) с интегрированной системой быстрой зарядки постоянным током.

Представители компании уверяют, что аккумуляторы eDA40 обеспечат до 90 минут непрерывного полета (с возможностью дальнейшего увеличения времени полета по мере улучшения технологий аккумуляторов). Более того, сокращенное время зарядки в течение менее чем 20 минут значительно повысит эффективность использования самолета, уменьшая время простоя между полетами.

Исключительно экологичный характер самолета eDA40 не только поможет уменьшить негативное воздействие авиации на окружающую среду, но также снизит эксплуатационные расходы на 40% по сравнению с традиционными поршневыми самолетами. Это делает его привлекательным вариантом для рынка летной подготовки и других областей авиации.

Компания планирует представить самолет eDA40 широкой публике на выставке AERO Friedrichshafen 2024, предоставив возможность заинтересованным лицам ознакомиться с инновационным летательным аппаратом. Кроме того, на следующий год запланирована сертификация самолета с электродвигателем, что подтверждает серьезные намерения компании Diamond Aircraft стать ведущим участником в электрической авиации будущего.







