В США назвали сроки поставки новейшего бомбардировщика B-21 Raider

Командование Военно-воздушных сил США планирует получить первый стратегический стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider в 2025 году, по информации от Air And Space Forces Magazine. В дальнейшем, они намерены получать до 12 таких самолетов ежегодно.

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В настоящее время разработка самолета B-21 находится в активной стадии, и первый полностью функциональный экземпляр ожидается примерно в 2025 году. Хотя подробные характеристики и возможности машины пока держатся в строжайшем секрете, ожидается, что он сочетает в себе малую заметность и повышенную бомбовую нагрузку. Этот самолет предположительно будет способным доставлять как обычные, так и термоядерные боеприпасы.

За разработку B-21 Raider отвечает корпорация Northrop Grumman. Важно отметить, что стоимость производства одного самолета изначально была оценена в $550 млн, однако с учетом инфляции эта цена увеличилась до $772 млн.

Планы по строительству этих бомбардировщиков предполагаются амбициозными, и для достижения поставленных целей потребуются значительные ресурсы и инвестиции. Ранее сообщалось о том, что значительная часть существующего авиапарка ВВС США не удовлетворяет требования боевой готовности. Испытания на 49 типах самолетов показали, что более половины из них не соответствуют стандартам, что подчеркивает актуальность разработки новых, более совершенных воздушных аппаратов, таких как B-21 Raider.