"Ростех" передает в войска новый самоходный миномет 2С41 "Дрок" на базе "Тайфун"

Во вторник, 18 июля, в пресс-службе государственной корпорации "Ростех" сообщили о передаче первой экспериментальной партии самоходных минометов 2С41 "Дрок" в войска. Этот новый комплекс разработан на основе бронеавтомобиля "Тайфун" и отличается уникальной способностью вести огонь, не требуя выхода экипажа из машины.

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Представленный впервые на военно-техническом форуме "Армия-2018", макет новой боевой машины с колесной формулой 4×4 привлек внимание еще тогда. Ожидалось, что государственные испытания "Дрока" состоятся в 2019 году, а затем планировался запуск в серийное производство в 2021 году или позднее.

Основные характеристики "Дрока" представляют собой значительное превосходство по сравнению со штатными минометами 2Б14 "Поднос". Броневик оснащен 82-мм минометным модулем, установленным в броневой башне, и оборудован современной системой управления огнем, что облегчает работу экипажа. Машина оснащена механизированными приводами наведения и дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом. Также "Дрок" оснащен дополнительным носимым минометом 2Б24, который может использоваться пешим расчетом вне машины.

Особенно следует отметить высокую скорострельность "Дрока" - он способен выпустить более десяти выстрелов в минуту, а его боекомплект вмещает свыше 40 мин. Это позволяет эффективно уничтожать живую силу противника, легкобронированные цели, а также использовать миномет для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территорий и создания дымовых завес.

"Дрок" также обладает хорошей противопульной и противоминной защитой и демонстрирует отличную маневренность, что позволяет быстро уходить от огня противника.







