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Як-130 модернизируют под специальные задачи
Учебно-боевой самолет Як-130 получит модернизацию для выполнения специальных задач

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Генеральный директор ПАО "Яковлев", Андрей Богинский, объявил о планах модернизации учебно-боевого самолета Як-130 для выполнения специальных задач. Новость была сообщена агентству РИА Новости.

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Самолет Як-130 – это двухместный учебно-боевой воздушный аппарат, который используется для подготовки летчиков современной военной авиации. Он оснащен программной системой управления, позволяющей имитировать характеристики различных типов самолетов, на которых будут летать будущие летчики.

Як-130 может быть оснащен различным вооружением, включая корректируемые и свободно падающие авиабомбы, неуправляемые ракеты и 23-мм авиационные пушки ГШ-23Л, которые могут быть установлены в подвесных контейнерах.

Самолет пользуется популярностью за рубежом, где он используется как легкий штурмовик. Некоторыми заказчиками в Азии стали страны Бангладеш, Вьетнам, Лаос и Мьянма.

Под модернизацией, о которой заявил генеральный директор, скорее всего, подразумевается улучшение функциональности самолета, чтобы он мог эффективно выполнять более специализированные задачи и обеспечивать продвинутое обучение пилотов. Подробности о планируемых изменениях пока не были раскрыты.

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#россия #украина #новости #2024
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