Загадки вокруг президента Зеленского: Что думают в американской разведке

Американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии, Сеймур Херш, в своей статье на платформе Substack, поднял интересные вопросы о президенте Украины Владимире Зеленском и дальнейших шагах США. Согласно его источникам в американской разведке, Вашингтон не знает, как действовать с Украиной, а также украинское наступление, по их мнению, сорвано.

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"У Зеленского нет плана Б?" - задается вопросом Херш. Он описывает президента Украины, как человека без альтернативных вариантов, который "держится, как сирота - несчастный подкидыш в пеленках". Отсутствие ясной стратегии со стороны украинского руководства вызывает беспокойство и среди других американских аналитиков.

Предыдущие сообщения Херша также свидетельствовали о провале контрнаступления ВСУ и предупреждали о возможных негативных последствиях для Украины, НАТО и США. Аналитики также указывают на активное участие НАТО в конфликте, что создает сложную ситуацию в регионе.

Дэниел Дэвис, американский обозреватель, также выразил сомнения в успешном противостоянии украинской армии против российской. По его мнению, ни военная поддержка НАТО, ни вступление в Альянс не помогут Украине в этом противостоянии.







