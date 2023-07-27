NYT: Байден решил помочь Гааге осудить Путина

Власти США приняли решение передать собранные американскими спецслужбами доказательства военных преступлений России Международному уголовному суду (МУС) в Гааге. Эту информацию сообщает издание The New York Times (NYT). После того, как МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, глава США Джо Байден дал тайный приказ правительству содействовать в расследовании МУС.

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Данные сведения свидетельствуют о том, что российские власти, предположительно, давали приказы по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре на украинской территории и насильственно вывозили тысячи украинских детей из Донбасса. Вначале информацию о преступлениях была передана украинской прокуратуре, а затем будет передана МУС.

Следует отметить, что возникли определенные трудности с передачей доказательств из-за сопротивления Пентагона. Исходно военное ведомство США не поддерживало идею сотрудничества с Международным уголовным судом, опасаясь возможных расследований против американских военных, подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

Ситуация стала возможной после того, как МУС выдал ордер на арест российских чиновников. В соответствии с Римским статутом, все 123 страны, подписавшие его, обязаны выполнить предписания ордера об аресте, если указанные в нем лица прибудут на их территорию.







