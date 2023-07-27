Комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете выезда за границу для призывников и увеличил верхний возрастной предел для службы

Важное решение принял Комитет Совета Федерации по обороне, поддержав законопроект о запрете выезда за границу для призывников. Согласно информации телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», данный запрет будет вступать в силу при размещении повестки о явке в военкомате в специальном реестре.

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Ранее инициативу о запрете выезда поддержали депутаты Государственной Думы. Кроме этого, были внесены изменения в закон о военной службе, согласно которым верхнюю планку призывного возраста в стране повысили с 27 до 30 лет, а также увеличили длительность нахождения военнообязанных в запасе на пять лет.

Эти изменения предоставляют государству дополнительный механизм для возможности призвать большее количество гражданских лиц в армию, если это будет необходимо. Это решение важно для обеспечения обороноспособности страны и поддержания безопасности.