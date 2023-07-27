Ростех завершает госиспытания новой колесной самоходной гаубицы «Мальва» и готовится к поставкам в войска

Государственные испытания колесной самоходной гаубицы «Мальва» завершены, и новое 152-мм артиллерийское орудие уже готово к поставкам в войска, сообщает государственная корпорация Ростех. Это самоходное орудие было разработано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8 и предназначено для поражения различных типов целей, таких как командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские, ракетные и минометные батареи, системы ПВО, бронетехника и живая сила противника.

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Преимущества колесной артустановки включают повышенную маневренность по сравнению с гусеничными аналогами, большой технический ресурс и меньшие затраты на обслуживание. Это орудие также обладает быстрым наведением на цель, развертыванием на позиции и уходом с них, что делает его более эффективным в боевых условиях.

Колесная самоходная гаубица «Мальва» имеет режим стрельбы «одновременный огневой налет», когда несколько снарядов летят по разным траекториям к одной цели и поражают ее единовременно. Экипаж орудия состоит из пяти человек, и оно оснащено автономным энергетическим агрегатом для обеспечения электропитания на позиции. Скорострельность гаубицы превышает 7 выстрелов в минуту, а в боезапас входит несколько десятков снарядов, что позволяет ей дольше оставаться на позициях.

Колесная самоходная гаубица «Мальва» также обладает впечатляющей дальностью хода по дорогам общего пользования - 1 тысяча километров, и она способна передвигаться по пересеченной местности и бездорожью.







