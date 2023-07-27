Украинские войска начали контрнаступление на юге: Планы и ожидания

Согласно сообщению газеты The New York Times со ссылкой на неназванные источники в Минобороны США, украинские войска начали главную фазу контрнаступления в зоне спецоперации. По информации издания, командование Вооруженных Сил Украины сообщило Пентагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехов в Запорожской области. В настоящее время армия Украины сосредотачивает силы в этом районе, специально подготовленные для контрнаступления.

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Источник издания добавил, что власти США с большим интересом следят за активностью Вооруженных Сил Украины на данном участке фронта. Официальные представители на Украине заверили американских коллег, что в случае успеха операция продлится не более трех недель.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи признал, что наступление украинских войск идет в соответствии с планом, разработанным Киевом совместно с западными партнерами. По его словам, Киев полностью оправдывает ожидания Лондона и Вашингтона.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Министр также не согласился с мнением, что наступление должно быть быстрым.