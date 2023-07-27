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Российский беспилотный аппарат "Ланцет" совершил эффективную атаку на украинскую противовоздушную оборону системы Skyguard, которая использовала ракеты Aspide. По информации от The Drive, атака произошла в районе села Музыковка в Белозерском районе Херсонской области, и результатом стало полное уничтожение пункта управления системы ПВО, которую Украина получила от Испании.
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Сначала оператор Ланцета получил информацию от разведывательного дрона. После обнаружения группы украинских военнослужащих, движущихся по тропинке к краю поля, беспилотник точно определил расположение пункта управления, находившегося в другой части поля, и направился к нему. Важно отметить, что видео, записанное с другого беспилотного аппарата, подтверждает точное попадание беспилотника-камикадзе в цель.
Это событие подчеркивает значимость беспилотных аппаратов в современных военных операциях и их способность существенно повлиять на исход боевых действий. В свете этого, военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение о необходимости создания нового завода в России для производства беспилотных дронов, что позволит силам страны добиваться успешных результатов на поле боя.