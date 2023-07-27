В США рассказали об ударе российского «Ланцета» по системе ПВО Украины

Российский беспилотный аппарат "Ланцет" совершил эффективную атаку на украинскую противовоздушную оборону системы Skyguard, которая использовала ракеты Aspide. По информации от The Drive, атака произошла в районе села Музыковка в Белозерском районе Херсонской области, и результатом стало полное уничтожение пункта управления системы ПВО, которую Украина получила от Испании.

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Сначала оператор Ланцета получил информацию от разведывательного дрона. После обнаружения группы украинских военнослужащих, движущихся по тропинке к краю поля, беспилотник точно определил расположение пункта управления, находившегося в другой части поля, и направился к нему. Важно отметить, что видео, записанное с другого беспилотного аппарата, подтверждает точное попадание беспилотника-камикадзе в цель.

Это событие подчеркивает значимость беспилотных аппаратов в современных военных операциях и их способность существенно повлиять на исход боевых действий. В свете этого, военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение о необходимости создания нового завода в России для производства беспилотных дронов, что позволит силам страны добиваться успешных результатов на поле боя.