Министр иностранных дел Португалии предупреждает: Российско-украинский конфликт может продолжиться после 2023 года

В интервью программе «Если наступит завтра» на RTVI министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо высказал свои предположения относительно российско-украинского военного конфликта. Он заявил, что не видит перспективы завершения конфликта в ближайшее время и предположил, что он продолжится после 2023 года.

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Кравиньо также подчеркнул, что в настоящий момент полноценный диалог между Россией и Украиной невозможен, и выразил сожаление из-за решения России выйти из зерновой сделки, что привело к потере пространства для диалога.

Тем не менее, министр выразил надежду, что рано или поздно Россия и Украина смогут сесть за стол и решить свои разногласия, особенно когда будут восстановлены международные правила и законы. Он подчеркнул, что длительный конфликт угрожает международному порядку и акцентировал важность восстановления мира на условиях соблюдения международного права.







