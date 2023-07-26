Сотрудников 2-го специального «митингового» полка МВД хотят передать в ведение Росгвардии

Согласно сообщению из телеграм-канала «База», рассматривается возможность передачи сотрудников 2-го специального «митингового» полка МВД под командование Росгвардии. Окончательное решение об этом вопросе пока не принято, поскольку не все полицейские одобряют эту реформу.

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Некоторые сотрудники не желают переходить в другое ведомство из-за опасений, что их могут отправить в Донбасс сразу после этого.

Ранее уже был произведен аналогичный перевод отряда спецназначения «Гром» из МВД в Росгвардию, вместе со всем его оборудованием. Сотрудникам полиции, которые не желают переходить в Росгвардию, пообещали предоставить альтернативные рабочие места в структуре МВД.

Кроме того, стало известно, что тяжелое вооружение и танки также будут переданы в ведение Росгвардии.