Партию ракет и пусковых установок ПТРК "Корнет" досрочно передали в войска
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Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова заслуженно празднует успехи в разработке противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Недавно, они представили вооруженным силам партию ракет и пусковых установок этого уникального оружия, выполнив гособоронзаказ досрочно в мае-июне.
Сообщение о достижениях Конструкторского бюро поступило от пресс-службы НПО "Высокоточные комплексы" и было опубликовано агентством РИА Новости. Компания также гордится тем, что ее продукция идет по опережающему графику, что подтверждает высокую эффективность и профессионализм их коллектива.
Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" не оставляет равнодушным своей мощью и точностью стрельбы. Боевая система успешно преодолевает значительные дистанции и легко справляется с мощно бронированной техникой, включая объекты с динамической защитой.
Особое внимание уделено безопасности операторов ПТРК, и в этом помогает новый комплекс дистанционного управления "Курган". Его разработка и испытания прошли в условиях реальных боевых задач, что гарантирует надежную защиту операторов от ответного огня противника.
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