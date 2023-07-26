«Росэлектроника»: в России сделают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

В рамках концерна «Росэлектроника» ведется разработка инновационного комплекса, способного обнаруживать и нейтрализовывать небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Как утверждает генеральный директор Рыбинского завода приборостроения, Андрей Комогорцев, данный комплекс находится в финальной стадии разработки и предполагается его презентация до окончания третьего квартала нынешнего года.

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Основным компонентом этого новаторского решения является радиолокационная станция, способная обнаруживать даже миниатюрные дроны, включая гражданские коптеры. По задумке, станция сможет следить за БПЛА на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в состоянии покоя, особенно в условиях городской застройки.

Интересно отметить, что уже удалось обнаружить и отследить дрон с размерами всего лишь 16×20 сантиметров с помощью этого разработанного комплекса. Это придает уверенности в его эффективности на практике и значительно расширяет возможности применения для обеспечения безопасности.

Такая разработка имеет важное практическое применение в свете растущей угрозы от небольших беспилотников, которые могут быть использованы для недобросовестных целей, включая возможные покушения на общественные мероприятия или защищенные объекты. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, такие БПЛА уже были задействованы в сирийском конфликте и даже использовались в попытке покушения на Уго Чавеса.







