Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
На саммите Россия — Африка покажут применяемые в ходе СВО дроны
«Рособоронэкспорт» покажет применяемые в ходе СВО дроны на саммите Россия — Африка

реклама

Компания "Рособоронэкспорт", входящая в государственную корпорацию "Ростех", намерена представить на втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге несколько типов передовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), протестированных в реальных боевых условиях в ходе специальной военной операции (СВО). Это заявление было сделано в официальном сообщении пресс-службы компании, передает информационное агентство ТАСС.

реклама

На специально организованной выставке, доступной для общественности, "Рособоронэкспорт" представит наиболее востребованные на континенте Африка образцы военного, двойного и гражданского назначения, направленные на предотвращение различных угроз безопасности. Среди демонстрируемых аппаратов будут разведывательно-ударный дрон "Орион", разведывательные беспилотники "Орлан-10Е" и "Орлан-30", а также боевой беспилотник "Куб-Э", и другие инновационные разработки.

Кроме того, компания представит свои современные средства для эффективной нейтрализации вражеских беспилотных летательных аппаратов, таких как "Серп-ВС5", "Сапфир" и РБ-504П-Э. Такой широкий спектр продукции и технологий демонстрирует техническое превосходство России в области разработки беспилотных систем и обороноспособности.

Отметим, что ранее в холдинге "Росэлектроника" было сделано заявление о первых успешных сделках по поставке антидронового комплекса "Серп-ВС5" предприятиям топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора. Кроме того, рост производства дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет" в структурах "Ростех" позволяет предположить о высоком интересе к данным продуктам как на внутреннем, так и на мировом рынке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #новости #оружие
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
8
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
12
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
27
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
4
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
11
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
4
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
4
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
+
Спикер ВВС Украины: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается, нужны системы Patriot
+
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
1
После встречи с "Ланцетом" башня Leopard 2A6 оказалась пробита насквозь [Видео]
3
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
4
Усовершенствованный динамической защитой БМП Bradley не смог справиться с "Ланцетом"
3
The Wall Street Journal: РФ приспособилась к санкциям, а цена на нефть не определяется в Белом доме
+
Годовой объём боеприпасов Россия теперь производит за месяц — глава Минпромторга
5
Госдума РФ: верхние границы призывного возраста будут повышены без переходного периода
2
Дрон-камикадзе «Ланцет» с хирургической точностью поразил узел связи ПВО ВСУ на Херсонском направлении
+
61 смартфон Xiaomi получил русскую версию MIUI 14 на Android 13 – почему обновления так важны
3
Спикер ВВС ВСУ рассказал по каким целям украинцы применяли бы ATACMS и F-16
1

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
161
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
37
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
6
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
+
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
34
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка
15
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
13
3 ключевые фишки игры Baldur's Gate 3
11
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
17

Сейчас обсуждают

Hivi77
16:09
До сих пор вспоминаю боль от I740, до сих пор храню как садо-радо радость и мазо-удовольствие. Моя - жëлтенькая.
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
Tyrannos
16:09
Китайцы хитры ,если не в курсе,то они, своих переправляют в Мексику ,они платят 33к баксов,картелю,чтоб в Америку перевезли. Эти деньги правительство выделяется,молодым парням. А молодые скорей военны...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Олег Рыжков
16:08
Дятел умный когда у человека кипит на душе лучше сиди и помалкивай, вставь свои пять копеек себе в зад... цу. Эстет хренов
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Andri Klin
16:06
К сожалению не животное, мозги есть, у него ведь получилось. Но социопат, да.
Как Сорос спланировал конфликт в Украине – идея, которая была озвучена ещё 30 лет назад
Вячеслав Касаткин
16:06
Ну ради уничтожения этих гомиков,надо быть готовым топить их первыми!Китай не должен быть в одиночестве!Ну а в настоящем случае Китай ведёт себя нельтрально,поэтому России тоже как бы придется быть н...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
PanzerK
16:03
Вы когда пытаетесь подтереть кому-то после того как он обгадился - используйте бумагу - т.е. факты, а то язык тут не самый лучший инструмент и болтовнёй в таких делах как мы видим на вашем примере - о...
Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства
Grade86
16:02
на триденьюсах он ноктуа уделал, так то. кто то врет или руки кривые
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
Вячеслав Касаткин
15:57
Да нет,у нас их до хрена,но они гораздо культурнее азиатов!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
REY_B_
15:57
Самая лучшая защита пользователя... Это хорошо действующий ГУЛАГ. - Без этого, всё остальное бессмысленно. А с этим, вполне достаточно.
2FA (Двухфакторная аутентификация) - обязательная функция для современного пользователя
Михаил Невский
15:50
я не дурак туда идти.ю. Вячяслав
В Госдуме предложили увеличить призывной возраст мужчин в Росси до 50 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем