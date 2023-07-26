«Рособоронэкспорт» покажет применяемые в ходе СВО дроны на саммите Россия — Африка

Компания "Рособоронэкспорт", входящая в государственную корпорацию "Ростех", намерена представить на втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге несколько типов передовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), протестированных в реальных боевых условиях в ходе специальной военной операции (СВО). Это заявление было сделано в официальном сообщении пресс-службы компании, передает информационное агентство ТАСС.

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На специально организованной выставке, доступной для общественности, "Рособоронэкспорт" представит наиболее востребованные на континенте Африка образцы военного, двойного и гражданского назначения, направленные на предотвращение различных угроз безопасности. Среди демонстрируемых аппаратов будут разведывательно-ударный дрон "Орион", разведывательные беспилотники "Орлан-10Е" и "Орлан-30", а также боевой беспилотник "Куб-Э", и другие инновационные разработки.

Кроме того, компания представит свои современные средства для эффективной нейтрализации вражеских беспилотных летательных аппаратов, таких как "Серп-ВС5", "Сапфир" и РБ-504П-Э. Такой широкий спектр продукции и технологий демонстрирует техническое превосходство России в области разработки беспилотных систем и обороноспособности.

Отметим, что ранее в холдинге "Росэлектроника" было сделано заявление о первых успешных сделках по поставке антидронового комплекса "Серп-ВС5" предприятиям топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора. Кроме того, рост производства дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет" в структурах "Ростех" позволяет предположить о высоком интересе к данным продуктам как на внутреннем, так и на мировом рынке.