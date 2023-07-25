Названы главные особенности российского «Охотника»

Российский беспилотный ударный аппарат С-70 "Охотник" представляет собой передовой дрон с впечатляющими характеристиками, способными обеспечивать эффективные операции на больших расстояниях. Согласно словам военного эксперта Василия Дандыкина, "Охотник" разработан по схеме "летающего крыла" и может сотрудничать с истребителями пятого поколения.

реклама

Основные характеристики дрона впечатляют: дальность полета составляет до шести тысяч километров, а его максимальная скорость достигает 1400 километров в час. Высота полета достигает 18 километров, что обеспечивает большую маневренность и возможность наносить удары на значительные расстояния. Беспилотник способен переносить несколько тонн боеприпасов, что позволяет ему выполнять разнообразные боевые задачи.

Основной миссией "Охотника" на поле боя является уничтожение противников высокоточным оружием в их тылу. С его помощью можно поражать опорные пункты, склады, а также колонны с бронетехникой. Важно отметить, что во время операций "Охотник" может быть на связи с истребителем пятого поколения, и пилот этого истребителя может управлять дроном, что значительно повышает боевую эффективность.

Технологии снижения заметности также внедрены в "Охотника", делая его более сложным для обнаружения противником.

Как видно из отчетов, в июне этого года "Охотник" был успешно задействован в операции против Вооруженных сил Украины, в Сумской области, что подтверждает его боевую эффективность.







