Серийное производство пистолета «Удав» начнут до конца года

Концерн "Калашников", в который входит Ижевский механический завод (ИМЗ), планирует начать массовое производство нового пистолета "Удав" калибра 9 миллиметров к концу 2023 года. Это было объявлено пресс-службой концерна.

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На данный момент ИМЗ уже изготовил первую партию пистолетов и готовится провести квалификационные испытания продукции. Перед тем, как пистолеты "Удав" пойдут в серийное производство, они будут протестированы на прочность и надежность в различных условиях, включая запыление, дождь и экстремальные температуры от плюс 50 до минус 50 градусов.

Валентин Каргин, временный управляющий директор ИМЗ, выразил признательность всем сотрудникам завода за их усилия, благодаря которым удалось подготовиться к запуску нового пистолета для армии. Он также выразил уверенность, что квалификационные испытания первой партии продукции подтвердят ее высокое качество. Следующим шагом для компании станет достижение полноценного серийного производства к концу 2023 года, при этом гарантируя высочайший уровень качества продукции.

Также известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения передал Минобороны России очередную партию пистолетов "Удав" в рамках гособоронзаказа.

Кроме того, ранее было объявлено о готовности ИМЗ к массовому производству пистолета Лебедева компактного (ПЛК).