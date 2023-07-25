Т-14 Армата: российский танк с революционными технологиями

Т-14 Армата - это современный российский основной боевой танк, разработанный на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Танк представлен общественности в 2015 году на параде Победы вместе с другими техническими изделиями на этой платформе. Ожидается производство 2300 танков до 2020-2025 годов, и в настоящее время идет серийное производство.

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Одной из ключевых особенностей Т-14 является его роль в рамках концепции "сетецентрической войны". Танк оснащен круговым радаром средней дальности и инфракрасными HD-камерами, что позволяет ему выполнять разведывательные и целеуказательные функции, а также дистанционно управлять другими боевыми машинами, такими как САУ и ЗРК, в составе тактического звена.

Т-14 также считается "стелс-танком" благодаря своей низкой видимости в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах. Кроме того, он использует инновационные технологии "искажения сигнатуры", что делает его сложной мишенью для противотанковых ракет, таких как Javelin, Spike или JAGM.

Танк оборудован современной защитой, включая комплекс активной защиты "Афганит", способный перехватывать противотанковые снаряды и ослеплять ракеты с помощью дымометаллических завес или выжигания их электроники.

Бронирование Т-14 также находится на высоком уровне, благодаря динамическому бронированию четвертого поколения "Малахит" и многослойному металлокерамическому лобовому бронированию. Это делает танк очень устойчивым к атакам противотанковыми снарядами и гранатометами.

Т-14 оборудован бронированной капсулой для экипажа, что повышает выживаемость экипажа даже в случае взрыва боекомплекта.

Создание Т-14 связано с продолжением наработок по танкам с необитаемой башней, а также конкуренцией РФ и США за разработку танка, соответствующего концепции "сетецентрической войны". Американская программа Future Combat Systems является конкурентом проекта Армата.

Танк также обладает современными радарами и системами связи, что позволяет ему эффективно выполнять задачи совместно с другими боевыми машинами в одном тактическом звене.

Совокупность всех этих характеристик делает Т-14 Армата мощным и передовым танком, способным эффективно действовать на современном поле боя.