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О передвижных пунктах проверки и контроля ПЗРК Игла
ПКП 9В866 и КПА 9Ф719: мобильное техническое обслуживание систем ИГЛА и ИГЛА-1

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Подвижный контрольный пункт (ПКП) 9В866 и контрольно-проверочная аппаратура (КПА) 9Ф719 предназначены для технического обслуживания и регламентных проверок боевых и учебно-тренировочных систем "ИГЛА" и "ИГЛА-1". Они выполняют важные функции как в полевых условиях, так и в стационарных условиях на базах и в арсеналах.

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Подвижный контрольный пункт 9В866 установлен на шасси автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-3308 и помещен в герметизированный фургон К3301Д. Это обеспечивает возможность работы пункта в различных условиях и территориальных областях. Его источник питания может быть предоставлен либо промышленной сетью с параметрами 220 В и 50 Гц, либо автономным электроагрегатом АБ1-230-В, входящим в состав ПКП. Такая независимость от источника питания обеспечивает бесперебойную работу системы.

Основное предназначение ПКП 9В866 - проведение работ в полевых условиях, в то время как КПА 9Ф719 предназначена для работы на базах и арсеналах в стационарных условиях. Это делает ПКП 9В866 незаменимым при обслуживании боевых и учебно-тренировочных средств "ИГЛА" и "ИГЛА-1" в условиях активных полевых операций.

Важной характеристикой ПКП 9В866 является продолжительность непрерывной работы, которая составляет 12 часов, после чего предусмотрен перерыв продолжительностью 1 часа. Это обеспечивает возможность длительной и эффективной работы контрольного пункта в условиях продолжительных операций.

Среднечасовая производительность ПКП 9В866 при проверке различных типов изделий составляет 18 и 24 штуки соответственно. Данные значения указывают на высокую производительность системы и способность обслуживать большое количество боевой техники в короткие промежутки времени.

Работа ПКП 9В866 и КПА 9Ф719 требует расчета, состоящего из двух человек. Номер 1 в расчете является старшим оператором и командиром расчета, а номер 2 - оператором и водителем-электромехаником. Это обеспечивает оптимальное функционирование системы и позволяет оперативно реагировать на различные ситуации в процессе обслуживания.

Технические характеристики ПКП 9В866 также включают габариты в походном положении, которые равны 7120×2400×3500 мм, и массу не более 6000 кг. Эти параметры делают систему достаточно компактной и маневренной для работы в различных условиях.

Время развертывания ПКП 9В866 из походного положения в рабочее составляет не более 30 минут в летнее время и не более 60 минут в зимнее время. Время свертывания составляет не более 25 минут. Эти характеристики подтверждают высокую мобильность и оперативность работы системы.

В целом, ПКП 9В866 и КПА 9Ф719 представляют собой важные компоненты технического обслуживания и проверки систем "ИГЛА" и "ИГЛА-1". Их способность работать как в полевых, так и в стационарных условиях, а также эффективная производительность и компактные размеры делают их незаменимыми в процессе поддержания боеготовности и функциональности указанных систем.

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