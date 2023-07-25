«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними

В ночь с 18 на 19 июля, российские вооруженные силы провели крупномасштабный удар по портовой инфраструктуре Одессы, Украина. Для этой операции были задействованы сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) "Оникс". Это их первое известное применение во время специальной военной операции. Интересно отметить, что Министерство обороны РФ не делало официальных заявлений о применении этих ракет. Тем не менее, украинская сторона связала свою неудачу в системе противовоздушной обороны (ПВО) именно с использованием "Ониксов".

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Ракета "Оникс" начала разрабатываться еще в период Советского Союза, в конце 1970-х годов. Ее основной отличительной чертой стала универсальность, так как она могла быть размещена на различных типах платформ - подводных лодках, надводных кораблях, катерах, самолетах и береговых пусковых установках. Это делало ее ценным средством для прикрытия атомных подводных лодок и противостояния вражеским подводным ракетоносцам.

"Оникс" обладает сверхзвуковой скоростью и способностью летать на разной высоте, что позволяет выполнять сложные маневры, затрудняющие ее обнаружение и нейтрализацию противником. На высоте ракета может достигать скорости в 3 180 километров в час (2,6 Маха), а на низкой высоте - 2 448 (2 Маха). Ее дальность стрельбы составляет впечатляющие 50 километров, и она оснащена высокозащищенной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения.

Разработка "Оникса" заняла продолжительное время, и испытания были начаты в 1987 году. Впоследствии были проведены успешные испытания как с надводных, так и с подводных платформ. Ракета была принята на вооружение Российской армии к 2002 году.

Поразительная эффективность "Оникса" в Одессе свидетельствует о его значимости и опасности. Украинская сторона понесла значительные потери в портовой инфраструктуре из-за применения этой ракеты. Ее способность летать на сверхзвуковой скорости на низкой высоте делает ее малозаметной для противника и сложной для перехвата.

В целом, "Оникс" стал одним из самых грозных видов вооружения России. Его успешное применение в Одессе подчеркивает высокий уровень технической оснащенности российских вооруженных сил и угрозу, которую представляет данное оружие.