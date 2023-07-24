Новый уровень мощности и технологий: ВКС России представили модернизированный вертолет Ка-52М 'Аллигатор'

В сети появились несколько фотографий, на которых, предположительно, запечатлена модернизированная версия российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор". Эти фотографии были опубликованы на канале FighterBomber, который занимается отслеживанием боевой авиации. Однако стоит отметить, что на данных снимках некоторые улучшения вертолета остаются невидимыми.

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Известно, что контракт на поставку первой партии из 30 модернизированных вертолетов Ка-52МС был заключен на форуме "Армия-2021", на котором также был продемонстрирован обновленный "Аллигатор" публике. В результате модернизации вертолет получил новую систему управления оружием, что дает возможность использовать современные ракеты, включая ЛМУР.

Также была улучшена электронно-оптическая станция наведения и датчики обстрела, а также внесено несколько других усовершенствований, включая улучшенные нагревательные элементы в лопастях для работы в низких температурах.

Согласно заявлениям производителя, улучшенная система обнаружения целей ГОЭС-451М позволяет обнаруживать танки на расстоянии 15 километров по телевизионному каналу и на расстоянии 11 километров по тепловизионному каналу.