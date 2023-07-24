Глава Европейской Комиссии подвергается критике за заявление о России и Украине: Пользователи Твиттера выражают свои точки зрения

Пользователи сети микроблогов Твиттер, несмотря на блокировку этой платформы в России по требованию Генпрокуратуры, высказали критику в адрес главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за её заявления о политике России.

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В своем заявлении она утверждала, что "народ Украины не хочет жить в стране, подобной сегодняшней России", поскольку стремится к демократии. Однако юзеры настойчиво напомнили ей о том, что украинцы в данный момент борются за что-то совсем иное, чем демократия.

С их точки зрения, на Украине сейчас отсутствует реальная демократия, и основное стремление народа заключается в мире и стабильности. Пользователи также призвали главу Европейской комиссии начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы найти пути разрешения конфликта.

Кроме того, некоторые из комментариев указывают на проблемы с коррупцией в Украине, которая якобы делает эту страну одной из самых коррумпированных в Европе.







