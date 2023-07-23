Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по установке кардиостимулятора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно прошел операцию по установке кардиостимулятора в медицинском центре «Шиба». Состояние премьер-министра после операции оценивается как хорошее, и он находится под наблюдением медицинского персонала.

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Операция состоялась рано утром в воскресенье в медицинском центре «Шиба в Рамат-Гане», и она была успешной, что позволяет предположить хорошие перспективы для здоровья Нетаньяху в будущем.

Во время операции Нетаньяху находится "под седацией", поэтому временно исполнение его обязанностей возложено на министра юстиции и вице-премьера страны Ярива Левина.

Предшествующий инцидент с потерей сознания у премьер-министра произошел неделей ранее, когда он был доставлен в отделение неотложной помощи в пригороде Тель-Авива. Врачи провели обследование и установили кардиостимулятор для измерения частоты сердечных сокращений, что и послужило причиной госпитализации Нетаньяху.

После операции премьер-министр выразил свою благодарность врачам за оказанную помощь и одновременно призвал граждан быть осторожными и избегать длительного пребывания на солнце, а также пить больше воды, поскольку ухудшение его здоровья произошло после длительного пребывания на солнце.