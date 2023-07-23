Власти Италии пообещали восстановить разрушенный Спасо-Преображенский собор в Одессе

На сайте итальянского правительства было объявлено, что Италия предложила помощь Украине в восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, а также других поврежденных объектов архитектурного наследия на территории Украины.

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Италия выделяется своими уникальными навыками в области реставрации и готова взять на себя обязательства по восстановлению Одесского собора и других ценных художественных объектов Украины.

Ранее, по информации от Минобороны Украины, Вооруженные Силы России провели удары высокоточным оружием большой дальности по объектам, которые, якобы, готовились для террористических актов против России с использованием надводных беспилотников, а также по местам, где предположительно их изготавливали в районе Одессы.

В Минобороны России заявили, что все объекты, которые были поражены в ту ночь, находились на безопасном расстоянии от храмового комплекса. Причиной разрушения собора российская сторона назвала неправильные действия украинских операторов комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которые были размещены вблизи жилых кварталов.

В интернете также появились видеокадры, демонстрирующие разрушенный Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. На кадрах видно разрушенные стены, горящие помещения храма, поврежденный алтарь и лепнина, а также вылетевшие окна.