Министр обороны Германии не поедет в Ирак по соображениям безопасности

Министр обороны Борис Писториус отменил свою запланированную поездку в Ирак из-за беспорядков, произошедших в стране. Как сообщает агентство DPA, решение об отмене поездки было принято в целях обеспечения безопасности.

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Минобороны ФРГ уточнило, что недавние события в Ираке, в частности нападения на посольство Швеции и неправительственную организацию из Дании, послужили основанием для такого решения. Ведомство также выразило опасения относительно возможности дальнейших протестов и обострения ситуации в стране.

В связи с произошедшими инцидентами, Германия также приняла меры по защите своих сотрудников и представителей в Багдаде. Ожидается, что посольство Швеции временно приостановит свою работу в Ираке, включая выдачу паспортов и других документов, в том числе в экстренных случаях.

Причиной возникновения протестов в Багдаде послужила акция сожжения копии Корана в Стокгольме. Данный инцидент привел к массовым митингам, в результате которых здание посольства Швеции было атаковано и подожжено, но сотрудники дипмиссии не пострадали.







