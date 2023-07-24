«Нужно попиариться»: политолог раскрыл замысел Макрона на саммите БРИКС

Французский президент Эммануэль Макрон давно занимается защитой суверенитета своей страны согласно своему видению, и по мнению политолога Александра Асафова, его участие в саммите БРИКС было скорее попыткой привлечь внимание к своей политике. Он утверждает, что Макрон высказывает свои предложения по урегулированию украинского кризиса, ориентируясь на позицию коллективного Запада.

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Однако, по словам Асафова, на саммите БРИКС обсуждаются более реальные и значимые вопросы, связанные с экономическим и политическим сотрудничеством между странами участниками. Он утверждает, что у Макрона нет никаких новых предложений, и его выступление сводится к повторению позиции Запада относительно украинского кризиса.

Асафов также отмечает, что Макрон стремится участвовать в переделе оружейного рынка, но с учетом последних событий, американское вооружение остается приоритетным. Поэтому Макрон пытается активно представлять свои предложения на различных площадках, чтобы увеличить свою долю и заработать на этом. Однако, по мнению политолога, его предложения не слишком ценны, и он скорее находится в рамках западного, антироссийского контекста.

Важно отметить, что ранее сообщалось о том, что Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС, что может указывать на отсутствие интереса со стороны этой организации к участию западных стран, включая США и Великобританию.

Саммит БРИКС - это международное событие, на котором страны-участницы (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) обсуждают важные вопросы экономического и политического сотрудничества. Он планируется в Южной Африке с 22 по 24 августа в йоханнесбургском международном конференц-центре Sandton.