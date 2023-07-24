Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Для ВСУ собираются закупить музейные 105-мм самоходки Abbot
Украина расширяет свою военную технику: приобретение новых бронированных машин и артиллерии

реклама

Украинские военные, ранее сообщавшие о приобретении основного боевого танка Challenger 1 для своих вооруженных сил в Великобритании, теперь рапортуют о приобретении другой техники. По информации, через месяц Вооруженные Силы Украины (ВСУ) планируют получить тридцать легких гусеничных машин CVR(T). В составе приобретения будут восемь бронетранспортеров FV103 Spartan, которые уже неоднократно испытывали на себе боевые потери, а также платформы под зенитные ракетные комплексы ЗРК Stormer HVM, машины управления FV105 Sultan и санитарные FV104 Samaritan.

реклама

Также есть вероятность, что будут приобретены самоходные артиллерийские установки L109 Abbot, снятые с вооружения двадцать восемь лет назад. Эти системы считаются устаревшими и в настоящее время применяются лишь в музеях и частных коллекциях. Они оснащены 105-мм гаубицами L13A1 с дальностью стрельбы до 17300 метров и боекомплектом из сорока выстрелов.

Кроме того, установка вооружена зенитным 7,62-мм пулеметом L4A4. Ее масса составляет 17400 килограммов, мощность дизельного двигателя - 240 лошадиных сил, а максимальная скорость по шоссе - 48 километров в час. Бронирование установки относится к легкому противопульному типу, а экипаж состоит из четырех человек.

Однако стоит отметить, что приобретение такой самоходной артиллерийской установки, вероятно, не принесет особой пользы. Возможно, снимут башню и будут использовать ее в качестве обычного транспортера.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #новости
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
8
"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
10
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
9
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
12
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
1
Учёные NASA: июль 2023 года станет самым жарким месяцем за последние несколько тысяч лет
+
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
5
Аппараты iPhone 15 Pro могут быть в дефиците в момент начала продаж
2
Telegraph: ВС РФ не собираются никуда отступать, у ВСУ остаются лишь лобовые атаки на русские окопы
1
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
1
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
1
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
2
Midjourney изобразила персонажей из вселенной Marvel в стиле Тима Бертона
+
Западная пресса: окно возможностей ВСУ закрывается, а у Зеленского осталось всего 2 месяца
+
Украинские силы продолжают штурмовать Клещеевку
1

Популярные статьи

Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
11
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
1
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
20
Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS
10
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
1
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
11
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
5
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
19
Почему в самолете на иллюминаторах при взлете нужно поднимать жалюзи
9

Сейчас обсуждают

DeLaKoren
00:51
дщд
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
Гузель Валиева
00:39
Да, Китай, больше в стороне оставаться не получится. Мало того что информационная безопасность сошла на нет, так ещё и навигационные установки будут точнее выстраивать траекторию движения летящей боег...
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
REY_B_
00:36
Ну так работать надо, а не хренью всякой идеологической заниматься. В СССР то же так же было... Вот к примеру фильм "Москва слезам не верит"... Кто знает, в какой другой "более престижный" фильм ушли ...
Фильм Флэш не оправдал надежд режиссёров и сценаристов
Евгений Сом
00:33
Ох нубасик, сколько я тебе уже писал завязывай нести бред если полный НУБЯРА ))) То что ты написал про радик 6400 (32/48) это блоки текстурирования и растеризации а в табличке в статье говорится о ше...
PlayStation 5 Pro получит мощный GPU и сможет выдавать 120 FPS в 4K
Mad Garry
00:25
Кто заметил, где заметил, когда заметил. Непонятно .
В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
Q-Tuzoff
00:24
Жёсткие диски за 4500 и 7000 объемом 1 и 2 тб... Спасибо, посмеялся)) У меня за 10 тысяч стоит 8 тб сейчас (2x4). А ссдшник под файлопомойку ну такое... Вряд ли сдохнет конечно, но и жёсткий тоже вряд...
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
Николай Усс
00:17
Авдеевку поджарьте, наконец то
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
beltar
00:09
Ну и не покупай.
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
PanzerK
00:07
Моральное удовлетворение от разбора деятельности таких персонажей куда важнее... Может хоть кто то начнёт своей головой думать, а не клоунов всяких слушать.
Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства
Леонид Мокривский
23:47
Ух ты не знал что 7700xt могет в 4к 120фпс, зачем тогда люди 7900xtx или 4090 покупают
PlayStation 5 Pro получит мощный GPU и сможет выдавать 120 FPS в 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем