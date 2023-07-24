Украина расширяет свою военную технику: приобретение новых бронированных машин и артиллерии

Украинские военные, ранее сообщавшие о приобретении основного боевого танка Challenger 1 для своих вооруженных сил в Великобритании, теперь рапортуют о приобретении другой техники. По информации, через месяц Вооруженные Силы Украины (ВСУ) планируют получить тридцать легких гусеничных машин CVR(T). В составе приобретения будут восемь бронетранспортеров FV103 Spartan, которые уже неоднократно испытывали на себе боевые потери, а также платформы под зенитные ракетные комплексы ЗРК Stormer HVM, машины управления FV105 Sultan и санитарные FV104 Samaritan.

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Также есть вероятность, что будут приобретены самоходные артиллерийские установки L109 Abbot, снятые с вооружения двадцать восемь лет назад. Эти системы считаются устаревшими и в настоящее время применяются лишь в музеях и частных коллекциях. Они оснащены 105-мм гаубицами L13A1 с дальностью стрельбы до 17300 метров и боекомплектом из сорока выстрелов.

Кроме того, установка вооружена зенитным 7,62-мм пулеметом L4A4. Ее масса составляет 17400 килограммов, мощность дизельного двигателя - 240 лошадиных сил, а максимальная скорость по шоссе - 48 километров в час. Бронирование установки относится к легкому противопульному типу, а экипаж состоит из четырех человек.

Однако стоит отметить, что приобретение такой самоходной артиллерийской установки, вероятно, не принесет особой пользы. Возможно, снимут башню и будут использовать ее в качестве обычного транспортера.