Трамп назвал идею вступления Украины в НАТО 'безумной' и 'несостоятельной

Бывший президент США, Дональд Трамп, в своем видеообращении критически высказался об идее вступления Украины в НАТО, назвав ее "безумной" и несостоятельной в текущих обстоятельствах.

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Трамп заявил, что в настоящее время такая возможность абсолютно нереальна. Он также подверг критике нынешнего президента США, Джо Байдена, называя его "коррумпированным и некомпетентным" и отметив, что семья Байдена получала значительные суммы денег от Китая и Украины.

Бывший лидер США выразил обеспокоенность возможностью начала третьей мировой войны при нынешней администрации.

Саммит НАТО в Вильнюсе завершился без конкретных предложений о вступлении Украины в альянс, но были сделаны некоторые шаги "навстречу" Киеву, заявил генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг.

В китайском издании Global Times отметили, что НАТО пока закрыла дверь перед Украиной в отношении вступления в альянс в ближайшем будущем. Журналисты советуют Киеву искать альтернативные пути для разрешения конфликта с Россией.