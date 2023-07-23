Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии компанию по управлению недвижимостью

Российский предприниматель Евгений Пригожин зарегистрировал новую компанию в Белоруссии под названием "ООО Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Компания занимается деятельностью в сфере "управления недвижимым имуществом".

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Регистрация организации произошла в деревне Цель, находящейся в Осиповичском районе Белоруссии, рядом с полевым лагерем переместившихся в Белоруссию бойцов Частной Военной Компании (ЧВК) "Вагнер".

Согласно заявлению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, на данный момент ЧВК "Вагнер" не принимает участия в боевых действиях на территории Украины. Однако, генерал ВСУ Сергей Наев сообщил, что Вооруженные силы Украины укрепляют участки северной границы из-за прибытия бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.

В районе Черниговской области было проведено строительство противотанковых рвов протяженностью более 40 километров, а также установлено более 30 тысяч минных ловушек с целью создания "неожиданности" для потенциального противника.







