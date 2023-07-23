Польша получила «надлежащий ответ» на претензии из-за слов Путина о землях

Посол России в Варшаве Сергей Андреев ответил на претензии Польши, связанные с высказываниями президента РФ Владимира Путина о прошлых событиях в стране. Польша вызвала дипломата после того, как Путин отметил роль СССР в восстановлении независимости Польши и получении земель от Германии в результате действий Иосифа Сталина.

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По словам посла Андреева, он предоставил "надлежащий ответ" и разъяснил позицию России относительно исторических событий ХХ века. Президент Путин заявил, что Советский Союз оказал помощь Польше, когда западные союзники отказались поддерживать страну во время Второй мировой войны. В результате действий Сталина Польша получила территории от Германии.

Высказывания Путина вызвали возмущение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал Сталина военным преступником и обвинил его в гибели сотен тысяч поляков.

Путин также отметил, что на данный момент польские власти стремятся включить в состав страны территории Западной Украины.







