Переговоры состоятся в воскресенье, 23-го июля

Сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на завтра, 23 июля, и будут проходить в Санкт-Петербурге. Ожидается, что лидеры обсудят важные вопросы развития отношений между Россией и Белоруссией, укрепления стратегического партнерства и союзничества, а также взаимодействия в рамках Союзного государства.

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Предварительно известно, что одной из тем, которые будут затронуты на встрече, является ситуация вокруг военной компании и ее будущего функционирования. Важно отметить, что президент Лукашенко подчеркнул, что предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», не планируют преследовать.

Также было подчеркнуто, что размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие предназначено исключительно для обороны, и страна не намерена использовать его в агрессивных целях против других государств.

Ожидается, что встреча президентов России и Белоруссии пройдет в конструктивной атмосфере, и позволит укрепить сотрудничество между двумя странами в различных сферах.